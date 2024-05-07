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BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Filistin destek çadırlarını ziyaret etti

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Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Büyük Birlik Partisi Bursa İl yönetimi ve Alperen Ocakları üyeleri ile birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin İsrail zulmüne karşı kurdukları Filistin destek çadırlarını ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Büyük Birlik Partisi Bursa İl yönetimi ve Alperen Ocakları üyeleri ile birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin İsrail zulmüne karşı kurdukları Filistin destek çadırlarını ziyaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde Filistin için yapılan eylemlere destek için çadır kuran Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerini ziyaret eden Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfaltlı, "Siyonist İşgalci İsrail bir devlet değildir. Devlet olma vasfını yitirmiştir. Filistin'in gerçek sahiplerini, kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuk demeden masumları katleden bir cinayet şebekesidir. Yıllarca katliamlar yapan, kalleş, zalim bir terör örgütüdür. Bu katil örgüte arka çıkanlar da bu katliamların sorumlularıdır. Bir gün mutlaka yaptıkları katliamların hesabını vereceklerdir. Gazze'de, hiç kimsenin, hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bir insanlık dramı yaşanıyor. Tüm dünyanın gözü önünde, canlı yayınlar ile sivilleri hedef alan bir katliam, soykırım, etnik temizlik gerçekleştiriliyor. Bugün dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen cinayetlerin, 'insanlık suçu' dışında herhangi bir kalıba sığdırılması mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Uluslararası güvenlik örgütlerinin duyarsızlığını, açıkça telaffuz etmeseler de Gazze'de Müslümanların yok edilmesini bir çözüm olarak gören ve gelişmeleri bu istikamete sürüklemeye çalışan İsrail yanlısı ülkeleri, alacakları tüm kararları ABD'ye teyit ettirme mecburiyeti duyan Arap ülkelerini, şiddetle ve nefretle kınıyorum" dedi.

Bu tepkiyi gösteren gençlere teşekkür eden Alfatı, "Zalimin karşısında, mazlumun yanında duran tüm iyi ve güzel insanlara şahsım ve camiam adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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