Bazgiret'te Maden İstemiyoruz: 'Bu Bölge İçin Cinayet'

Haber : Uğur İSTANBULLU

( ARTVİ N) - YENİ Parti Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, bölgenin madencilik faaliyetlerine açılmasının "bölge için cinayet olduğunu" söyledi.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden (Bazgiret) Köyü'nde doğaya şükran, bereket ve dayanışma amacıyla kutlanıyor.

Bu yıl ki festival, "Bazgiret'te Maden İstemiyoruz" pankartının açılmasıyla başladı. Festival alanında bu slogan öne çıkarken, etkinlikler yöresel oyunlar, geleneksel müzikler ve özellikle Gürcü ezgileriyle devam etti. Sanatçıların sahne performanslarının ardından vatandaşlar halaylarla festivale katıldı. Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri de doğa yürüyüşü oldu. Ülke genelinde giderek daha fazla tanınmaya başlayan Bazgiret Şelalesi'ne düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Bazgiret'te düzenlenen festivale katılan ve ardından Bazgiret Şelalesi'ni ziyaret eden Şavşatlı vatandaşlar, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekerek, şelalenin turizm açısından önemli bir değer olduğunu belirtti.

Şelaleyi ilk kez ziyaret eden bir Şavşatlı, "Muhteşem bir yer" dedi.

Bir başka Şavşatlı ise bölgenin turizm açısından önemine dikkati çekerek, "Tabii ki doğal kalmasını istiyoruz. İnşallah öyle kalır. Ekonomiye de bir faydası olsun ama turizm açısından olsun" ifadelerini kullandı.

Bölgeye ilk defa gelen bir başka Şavşatlı da Bazgiret Şelalesi'ni çok beğendiğini belirterek, "Şelaleye ilk defa geldim. Harika buldum burayı. Çok güzel; yürümek, doğayı görmek için inanılmaz bir yer. Hayır, burada doğayı bozmalarına karşıyız" şeklinde konuştu.

" M ADENC İ L İ K FAAL İ YETLER İ NE AÇ I LMAS I BU BÖLGE İ Ç İ N CİNAYETT İ R"

YENİ Parti Şavşat İl Genel Meclisi Üyesi Yaşar Gülel ise Bazgiret'in Şavşat ve Artvin'in tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bölgenin madencilik faaliyetlerine açılmasına karşı olduklarını söyledi. Gülel, şöyle konuştu:

"Burası Şavşat'ın ve Artvin'in tanıtım yüzü. Türk Hava Yolları, kitaplarında bu fotoğrafları kullanarak Türkiye'nin tanıtımını yapıyor. Şavşat'ın Cittaslow unvanını almasındaki en büyük etkenlerden birisi Bazgiret Köyü ve Bazgiret Şelalesi'dir. Şu ana kadar Bazgiret Şelalesi yeterince tanınmamıştır ama fotoğraflarda, turizm afişlerinde yer almaktadır. Bu bölgenin böyle korunması ve doğa turizmine hizmet etmesi açısından çok çok önemlidir.

Bu bölgede madencilik faaliyetleri yapılmak istenmektedir. Kesinlikle bu bölgenin madencilik faaliyetlerine açılması bu bölge için cinayettir. Bu cennet bölgemizin cehenneme dönmesi demektir. Bizler kesinlikle buna karşıyız ve bu bölgenin bu şekilde korunmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA