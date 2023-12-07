Bayrampaşa'ya Nefes Aldıracak Millet Bahçesi İnşa Edildi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, bölgenin en büyük Millet Bahçesi olan Bayrampaşa Millet Bahçesi'nin tamamlandığını ve İstanbul'a nefes aldıracak bir alan olduğunu belirtti. Bahçe, sosyal donatı alanları, doğal yapısı ve çeşitli aktivite alanlarıyla bölge halkının ve gelecek kuşakların keyifle vakit geçirebileceği bir mekan olarak tasarlandı. Proje, Bayrampaşa'nın kimliğine uygun olarak yeşile ve geleceğe yatırım yapıldığını gösteriyor.

Bayrampaşa'da inşa edilen bölgenin en büyük Millet Bahçesi, 45 bin metrekarelik alanı ile İstanbul'a nefes aldıracak. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, betona değil yeşile ve geleceğe yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu projeyi belediyemizin 'ustalık eseri' olarak görüyoruz. Millet Bahçesi bölge halkının yaşamına renk katacak, gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olacak. Bayrampaşa da bu Millet Bahçesi ile anılır duruma gelecek" dedi.

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'ndeki eski Pancar Motor Fabrikası alanında inşa edilen Bayrampaşa Millet Bahçesi, sosyal donatı alanları ve doğal yapısı ile bölgenin adeta oksijen deposu olacak özellikler taşıyor. Tematik bahçelerle donatılan dev park; çocuk oyun alanları, etkinlik ve pilates alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkuru gibi vatandaşların aileleri ile vakit geçirebileceği çok sayıda özellik içeriyor. Zemin altına 200 araçlık otoparkları da bulunan bahçede biyolojik gölet ve kuru havuz de bulunuyor. Müze ve kütüphaneler, çim amfiler, millet kıraathanesi ve gül bahçesi gibi alanlar da bahçenin doğal ambiyansına eşlik ediyor. Bayrampaşa'nın aurasını değiştirecek proje, en kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacak.

"Yeşile ve geleceğe yatırım yaptık"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sosyal belediyecilik anlayışı ile kenti güzelleştirmeye devam ettiklerini söyleyerek, "Bayrampaşa'nın kimliğine yaraşır biçimde Millet Bahçesi inşa ederek, betona değil yeşile ve geleceğe yatırım yaptık" dedi. Aydıner, "Vatandaşlarımızın keyifle zaman geçirebileceği Millet Bahçemizde adeta yok yok. Birçok özeliği ile bölgeye ve İstanbul'a nefes aldıracak dev parkın inşaatı büyük oranda tamamlandı. İnşallah çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Erbakan'ın mirasına sahip çıktık"

Başkan Aydıner, millet bahçesinin hikayesinin, yerli ve milli duygularla, merhum başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kurduğu Pancar Motor Fabrikası ile başladığını vurguladı. Pancar Motor'un baskılar sonucu kapatıldığını hatırlatan Aydıner, "Kapısına kilit vurulan fabrika uzun yıllar kaderine terk edildi. Daha sonra bu büyük alan yüzlerce konut yapılarak betona dönüştürülmek istendi. Ancak biz buna geçit vermedik, Erbakan'ın mirasına sahip çıktık. Bölgenin Bayrampaşa'ya nefes aldıracak yeşil alan olarak değerlendirilmesi için büyük bir mücadele verdik. Hamdolsun, bunu da başardık" ifadelerini kullandı.

"Millet Bahçesi ustalık eserimiz"

Başkan Aydıner, "Bu projeyi belediyemizin 'ustalık eseri' olarak görüyoruz. Millet Bahçesi bölge halkının yaşamına renk katacak, gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olacak. Bayrampaşa da bu Millet Bahçesiyle anılır duruma gelecek. Kentimiz ve halkımız için hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL