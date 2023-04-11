Bayrampaşa Belediyesinden depremzedeler için yepyeni bir yaşam alanı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından teyakkuza geçerek tüm imkanlarını seferber eden Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de depremzedeler için Kahramanmaraş'a konteyner kent kuruyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından teyakkuza geçerek tüm imkanlarını seferber eden Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de depremzedeler için Kahramanmaraş'a konteyner kent kuruyor. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı konteyner kent 500'den fazla ailenin geçici yaşam alanı olacak.

6 Şubat tarihli, Kahramanmaraş merkezli, toplam 11 ile etkileyen çifte depremlerin hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de depremzedeler için konteyner kent kuruyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulum çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan toplam 500 konteynerin her biri 21 metrekarelik alana sahip, 2 oda, mutfak, tuvalet ve banyodan oluşuyor. Öte yandan konteyner kentin çevresine yapılan çocuk oyun parkı, kamelyalar, dinlenme alanları ve yerleştirilen spor aletleri ile depremin izleri silinmeye, acılar hafifletilmeye çalışılıyor.

Kahramanmaraş'taki konteyner kent çalışmalarını yakından takip eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Depremin bölgede ve yüreklerimizde açtığı yaraları sarmak için büyük felaketin ilk saatinden bu yana tüm imkanlarımız ve ekiplerimiz ile sahadayız. Şimdi de depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a konteyner kent kuruyoruz. Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Acıları dindirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ