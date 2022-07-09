Bayramın 1. Gününde 20 Yıllık Kasap da Acil Serviste: "Müşteriler Bizi Sıkıştırdı, Acele Ettik" - Haberler

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Bayramın 1. Gününde 20 Yıllık Kasap da Acil Serviste: "Müşteriler Bizi Sıkıştırdı, Acele Ettik"

ANKA - Yerel
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Malatya'da kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, hastanelere koştu. Ancak kasap Zafer Sevim ise “20 yıllık kasabım ilk defa elimi kestim. Müşteriler bizi sıkıştırdı, acele ettik” dedi.

Malatya'da kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, hastanelere koştu. Ancak kasap Zafer Sevim ise "20 yıllık kasabım ilk defa elimi kestim. Müşteriler bizi sıkıştırdı, acele ettik" dedi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram namazının ardından kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Yakınlarının yardımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen acemi kasaplar, acil serviste tedavi altına alındı.

"KASAP OLMAYAN İNSANLARA KESTİRMEYİN"

Kurban keserken kendilerini yaraladıklarını ifade eden acemi kasaplar, tedavileri yapıldıktan sonra hastaneden ayrıldı. Acemi bir kasabın tosunu kestiği esnada kendisini de kestiğini ifade eden Ahmet İnce, "Acemi bir kasaba denk geldik. Kurban keserken elimi kesti. Kurbanlıkları lütfen kasaplara kestirelim, kasap olmayan insanlara kestirmeyelim, sonucu böyle oluyor" diye konuştu.

Kurban kestiği esnada elini kesen Zafer Sevim ise, "20 yıllık kasabım ilk defa elimi kestim. Müşteriler bizi sıkıştırdı, acele ettik. Çok şükür ciddi bir durum yoktur, gidip kesime devam edeceğim" dedi.

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Malatya Kurban Yerel Haberler

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