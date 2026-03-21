Bilecik'te yaklaşık 2 yıldır Şehitler Parkı'nda inen yaklaşık 300 güvercine bakan Hüseyin Ortakaya, bayramda eşini dostunu bıraktı, beslediği kuşlara koştu.

Bilecik'te her gün yüzlerce kuşun beslendiği ve Sultan Ahmet Meydanı olarak adlandırılan Şehitler Parkı'ndaki meydan bayramda güvercinlere kaldı. Kuşları her gün hem kendi hem de vatandaşların aldığı yemlerle besleyen Hüseyin Ortakaya, bayramda vatandaşların telaşeden güvercini unutacağı kaygısına kapılıp beslediği kuşlara koştu. Burada kuşların ilk olarak sulukları meydanda bulunan şadırvandan aldığı suyla temizleyen Hüseyin Ortakaya, ardından kuşları yemledi. Hüseyin Ortakaya alışan yaklaşık 300 güvercin onun bir sesiyle meydana toplanırken, karınlarını doyurdular.

"Sularını dolduruyorum, yemlerini atıyorum, bakımlarını yapıyorum"

Hüseyin Ortakaya, emekli olduğunu ve 2 yıldır buradaki güvercinleri beslediğini anlatarak, "Ekmek ve buğday getirerek hayvanları besliyorum. Burası adeta İstanbul'da bulunan Sultan Ahmet Meydanı'nda gibi. Ben de buradaki güvercinlerin yanı sıra kedilere ve köpeklere de bakıyorum. Sularını dolduruyorum, yemlerini atıyorum, bakımlarını yapıyorum. Altlarını ve çevrelerini de temizliyorum. Vatandaşlarımız da benden görerek buğday, ekmek ne varsa getirip hayvanlara veriyorlar. Elimden geldiği kadar bu işi yapmaya devam ediyorum. Ekmekleri çöplerden topluyorum, atılmasın diye getirip burada hayvanlar için ıslatıp kaplarına koyuyorum. Burada üç yüz ile dört yüz arasında güvercin var. Bazıları ölüyor, bazıları kalıyor ama tekrar yavruladıkları için sayıları yine aynı seviyelerde oluyor" dedi. - BİLECİK

