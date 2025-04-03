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Bayram Tatilinde Genç Mankenin Feci Ölümü

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Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahip 27 yaşındaki manken Güler Erdoğan, bayram tatilini geçirmek için geldiği Giresun'da yoldan geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram tatilinde acı son: Genç mankenin feci ölümü

GİRESUN - Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahip 27 yaşındaki manken Güler Erdoğan, Giresun'da hayatını kaybetti.

Bayram tatilini geçirmek için Giresun'a gelen Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda yoldan geçen araçlar tarafından fark edilerek bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İddialara göre, Güler Erdoğan, Hacı Hüseyin Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'ndan yaya olarak geçerken bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Genç mankenin, Kosova Avrupa Güzeli unvanına sahip olduğu ve bir mankenlik ajansında çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram Tatilinde Genç Mankenin Feci Ölümü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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