Bayram şekerleri tezgahlardaki yerlerini aldı

Bayburt'ta vatandaş ve esnafın ramazan bayramı hazırlıkları devam ediyor. Ramazan bayramına günler kala bayram şekerleri ve çikolatalar tezgahlardaki yerini aldı.

Ramazan bayramının gelişi ile marketlerde ve alışveriş merkezlerine şeker ve çikolata stantları kurulurken vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi. Marketlerde kurulan stantlarda alıcısını bekleyen yaklaşık 50 çeşit bayram şekerlerinin kilosu 50 TL ile 400 TL arasında satışa sunuluyor.

Babası ile birlikte bayram alışverişine çıkan Kübra Özdemir, bayramları çok sevdiğini belirterek, "Babam ile birlikte bayram alışverişine çıktık. Giysiler ve bayram şekeri aldık. Bayramı çok seviyorum. Bu bayramda çok şeker toplayacağım. Herkesin bayramı şimdiden kutlu olsun" dedi.

Tezgahta bayram şekeri satan Murat Çelik, fiyatların pahalı olmasına rağmen bayram şekerine yoğun taleplerin olduğunu ifade ederek, "Bayram yaklaşıyor. Bayram neşedir, tatlılıktır. Şekerlerimiz raflardaki yerini aldı. Şu an 50 TL ile 400 TL arasında şekerlerimiz mevcut. Bayram olduğu için vatandaşlar şekerlerin fiyatlarına bakmaksızın almaya çalışıyor. Vatandaşlar bayramlarını mutlu geçirmek istiyor" dedi.

Çocukları ile birlikte bayram şekeri almaya çıkan Harun Demir, bayramlarını tatlandırmak için şeker aldıklarını belirterek, "Bayrama kısa bir süre kaldı. Bizde bayram alışverişi yapmak için çıktık. Tezgahlar çeşit çeşit şekerlerle dolu, biz de bayramımızı tatlandırmak için şeker alıyoruz. Her sınıfa göre fiyatlar mevcut. Pahalı olan da var uygun olan da var" şeklinde konuştu. - BAYBURT