Bayram öncesinde şehitler unutulmadı

Bayram öncesinde şehitler unutulmadı
Bursa'da bayram öncesinde şehitler unutulmadı.

Bursa'da bayram öncesinde şehitler unutulmadı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Nurtaç Usta, Muharip Gaziler Şehitler Derneği Bursa Şubesi Vakfı Başkanı Haşim Sivri, Şehit Aileleri ve Gazilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bülent Şen ile şehit babası İsmail Gökçen, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette şehit mezarlarının çevresi temizlenirken, kabirlere çiçekler ekildi. Bayram öncesi yapılan anlamlı ziyarette şehitler için dualar edilerek kabirler başında saygı duruşunda bulunuldu.

Ziyaret sırasında konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Nurtaç Usta, şehitlerin vatan için en büyük fedakarlığı yaptığını belirterek, "Şehitlerimiz bu vatan uğruna can verdi, bizim en büyük motivasyon kaynağımız onlar. Onlara baktıkça bu vatan için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Mekanları cennet olsun" dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretin büyük anlam taşıdığını belirten katılımcılar, şehitlerin hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti. Yapılan temizlik ve çiçeklendirme çalışmasının ardından heyet kabirler başında dua ederek mezarlıktan ayrıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
