Bayram Öncesi Muğla'da Tatilci Yoğunluğu Artıyor

Bayram öncesi Muğla'da tatilci yoğunluğu başladı

MUĞLA - Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla'da trafik yoğunluğu arttı. Tatil için yola çıkan vatandaşlar, özellikle Aydın-Muğla karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturmaya başladı.

Trafik yoğunluğunun artmasıyla birlikte, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile asayiş ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kazaları önlemek amacıyla vatandaşlara hız sınırlarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Muğla kent girişlerinde ve ana güzergahlarda yapılan denetimlerde, sürücülerin ve yolcuların güvenli bir yolculuk yapması için önlemler alındığı bildirildi. Ekipler, tatil süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.