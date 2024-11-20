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Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Kalkış Testini Başarıyla Gerçekleştirdi

Bayraktar TB3, Kısa Pistli Gemiden Kalkış Testini Başarıyla Gerçekleştirdi
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün tarihi uçuşunu kutlayarak, bu silahlı insansız hava aracının kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş testini başarıyla tamamladığını duyurdu. Bayraktar, TCG Anadolu gemisi mürettebatına teşekkür etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün tarihi uçuşunu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda Bayraktar'ın TCG Anadolu gemisi personeli ile yaptığı konuşma da yer aldı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş testini başarıyla tamamlayarak, havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından tarihi uçuşu paylaştı. Paylaşımda Bayraktar'ın TCG Anadolu gemisi mürettebatı ile konuşması da yer aldı.

"Gemi komutanımıza, oradaki mürettebata da şükranlarımızı iletiyorum"

Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Kısa pistli bir gemiden kalkıp sonrasında da iniş yapan ilk SİHA oldu. Bayraktar TB3 vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum hepinizi. Harika bir kalkış oldu. Harika bir iniş oldu. Gemi komutanımıza, oradaki mürettebata da şükranlarımızı iletiyorum. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde artan bir ivmeyle uçuşlarımız devam edecek. Emeğinize, yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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