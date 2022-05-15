Bayraklı'da öğrenmenin yaşı yok - Haberler

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bayraklı Belediyesinin kadınlara yönelik sürdürdüğü meslek edindirme ve hobi kursları büyük ilgi topladı. Dikiş-nakıştan takı-tasarıma; aşçılıktan kuaförlüğe kadar 26 branşta yıl boyu devam eden eğitimlere katılanların sayısı bine ulaştı. Başkan Serdar Sandal, "7'den 70'e herkesi kurslarımıza katılmaya bekliyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan hobi ve meslek edindirme kurslarına katılanların sayısı bine ulaştı. Halk eğitim merkezinin de destek verdiği meslek edindirme kurslarının sonunda katılımcılara sertifika verilirken, isteyenler tüm kurslardan ücretsiz faydalanabiliyor. Bu çerçevede 16 merkezde, 26 branşta eğitimler sürüyor. Kurslara katılmak isteyenler Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne ait 345 00 63 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

"Kurslarımıza bekliyoruz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kadınları üretime teşvik etmek, istihdama katılmalarının önünü açmak için çeşitli branşlarda kurslar düzenliyoruz. Her yıl binlerce yurttaşımız bu kurslardan ücretsiz faydalanma imkanı buluyor. Gerek hobi gerekse beceri kurslarına gösterilen ilgi bizi oldukça memnun ediyor. İlgilenen herkesi kurslarımıza katılmaya bekliyoruz" diye konuştu.

Nerelerde, hangi kurslar var?

Kadın ve aile hizmetleri müdürlüğü tarafından Soğukkuyu, Onur, Nafiz Gürman, Gümüşpala, Doğançay, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Fuat Edip Baksı, Osmangazi, Mansuroğlu, Muhittin Erener Semt Evleri ile İhsan Alyanak, Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu, 75. Yıl Kültür Merkezi ve Osmangazi Mutfak'ta; okuma- yazma, giysi tadilatçısı, takı tasarım, iğne oyası, makinede Çin iğnesi, arıcılık, çeyiz ürünleri hazırlama, dekoratif ahşap süsleme, filkete oyası, kadın giysileri dikimi, makinede dantel sarma ve piko, gümüş kazaz örücülüğü, pastel boyada resim, takı yapım teknikleri, aşçılık, bilgisayar işletmenliği, geri dönüşüm, kuaförlük, yağlı boya, kurdele nakışı, zuzani, tel kırma, nakış işleri, ablike, Türk işi işlemesi, Brezilya nakışı olmak üzere 26 branşta kurs veriliyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel