Bayraklı'da Hilmi Yarayıcı'dan Yaz Konseri

Bayraklı Belediyesi, yaz konserleri kapsamında, protest ve özgün müziğin ünlü ismi Hilmi Yarayıcı'yı İzmirlilerle buluşturdu.

İzmir'in birçok ilçesinden yurttaşlar, Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde bir araya geldi. Özgün müziğin ünlü sesi Hilmi Yarayıcı, sevilen şarkıları ve türküleri Bayraklılılar için seslendirdi. İzleyiciler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinlikte danslar edildi, halaylar çekildi. Ünlü sanatçı, konser sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Konsere Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar ve sanatseverler katıldı. Pandemi, deprem gibi birçok olumsuzluğun ardından yeniden başlayan etkinlikler, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Konser sonunda Başkan Sandal, Hilmi Yaracı'ya teşekkür plaketi ile çiçek takdim etti.

ANKA / Yerel