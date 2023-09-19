Bayraklı'da Gaziler Günü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından Mareşal rütbesi ile Gazi ünvanının verilmesinin 102'nci yıl dönümü ve Gaziler Günü Bayraklı'da kutlandı. Başkan Serdar Sandal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan için canını ortaya koyan tüm gazilerimize minnet borçluyuz. Ebediyete intikal eden şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü Kutlama programı kapsamında Sevgi Yolu girişindeki Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Törene Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra ilçe Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Türkiye Muharip Gaziler Derneği yöneticileri ve üyeleri, gaziler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şüayip Üner, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Günün anısına konuşma yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi İbrahim Şeref Özdemir, "Bugün bizim şeref günümüzdür. Tüm gazilerin bu onurlu günü kutlu olsun" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Vatanımız için canını ortaya koyan kahraman gazilerimize minnettarız. Bu anlamlı gün vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gaziler Günü kutlu olsun" dedi. - İZMİR