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Bayraklı Belediyesi Son 4,5 Yılda 21 Yeni Park Alanı Oluşturdu

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Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda farklı mahallelerde 21 yeni park alanı oluşturulduğunu, 66 parkın ise baştan sona yenilendiğini bildirdi. Belediye Başkanı Serdar Sandal, 'Yarınlara umutla bakan, daha yeşil, modern ve güzel bir Bayraklı oluşturuyoruz. Çocuklarımızın, ilçe sakinlerimizin güvenli ve huzurlu ortamlarda sosyalleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.

Son 4,5 yılda kişi başına düşen yeşil alan oranını önemli ölçüde artıran Bayraklı Belediyesi, farklı mahallelerde 21 yeni park alanı oluşturdu. 66 park ise baştan sona yenilendi. Başkan Serdar Sandal,  "Yarınlara umutla bakan, daha yeşil, modern ve güzel bir Bayraklı yaratıyoruz. Çocuklarımızın, ilçe sakinlerimizin güvenli ve huzurlu ortamlarda sosyalleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İlçe genelinde park ve yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, yerel seçimlerden bu yana ilçeye kazandırdığı modern parkların sayısını 21'e yükseltti. 24 mahalledeki tüm parklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda 66 parkı da baştan sona yeniledi. 68 parka yeni oyun grupları, 112 adet de spor aleti yerleştirildi.

100 BİN METREKARE YENİ YEŞİL ALAN

Çalışmalar kapsamında park zeminlerine 20 bin metrekare kauçuk döşeyen ekipler, 52 bin adet de ağaç, ağaççık ve çalı dikti. 2019 yılından bu yana 57 bin metrekarelik yeni yeşil alan oluşturulurken toplam 43 bin metrekarelik yeşil alan ise yenilendi. Aralıksız devam eden çalışmalar, ailelerde ve çocuklarda da memnuniyet yarattı.

BAYRAKLI'NIN YARINLARI İÇİN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bir yandan planlama çalışmalarını tamamlayıp kentsel dönüşüm için geri sayıma başlarken, diğer yandan ilçemizin yeşil alan oranını artırıyor, Bayraklı'ya yeni parklar kazandırıyoruz. Depreme ve pandemiye rağmen ilçemize 21 yeni park kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uygun olan her alanda, daha iyilerini yapmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Yarınlar için daha yeşil bir çevre ve daha modern Bayraklı yaratıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Serdar Sandal Bayraklı Haberler

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