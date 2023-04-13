Bayraklı Belediyesi'nin Kurslarından 3 Bin Kişi Faydalanıyor

Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altındaki 18 kurstan yaklaşık 3 bin kişi faydalanıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı, kültür-sanatta da farkını ortaya koyuyor. Geleceğin başarılı bireylerini yetiştiriyor, ilgi alanlarına göre yönlendirmeler yapıyoruz. İlgilenen tüm yurttaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altındaki 18 kurstan yaklaşık 3 bin kişi faydalanıyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı, kültür-sanatta da farkını ortaya koyuyor. Geleceğin başarılı bireylerini yetiştiriyor, ilgi alanlarına göre yönlendirmeler yapıyoruz. İlgilenen tüm yurttaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

'Herkes için sanat' fikriyle yola çıkan BASAMAK, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bayraklı Belediyesi'nin, bu yıl 18 branşta açtığı atölyelere kış sezonu boyunca yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

BASAMAK çatısı altında düzenlenen matematik, gitar, bağlama, satranç, piyano, drama, halk dansları, felsefe, görsel sanatlar, keman, tiyatro, mandolin, dans, İngilizce, Türk halk müziği, astronomi ve uzay bilimleri, eğlenceli bilim ve robotik kodlama atölyeleri hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlenme ve öğrenme imkanı sunuyor. 11 farklı merkezde vatandaşla buluşan kurslarla ilgili kayıt veya ayrıntılı bilgi 477 20 00 (2565-2571) numaralı telefondan alınabilecek.