Bayraklı Belediye Başkanı Sandal: 'Her Zaman Çocuklarımızın Yanında Olacağız'

Bayraklı Belediyesi tarafından ücretsiz verilen piyano kursuna katılarak müzikle tanışan 9 yaşındaki Birce Hüma Şahin, TRT ile Devlet Opera ve Balesi’nin çocuk korolarına seçildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını yaşarken Birce’nin azmi ve başarısı tüm arkadaşlarına umut olsun. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız” dedi.

Bayraklı Belediyesi tarafından ücretsiz verilen piyano kursuna katılarak müzikle tanışan 9 yaşındaki Birce Hüma Şahin, TRT ile Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korolarına seçildi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın heyecanını yaşarken Birce'nin azmi ve başarısı tüm arkadaşlarına umut olsun. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin ücretsiz sanat kursları öğrencilerinden Bayraklı Vali Namık Kemal Şentürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Birce Hüma Şahin, ailesi ve eğitmenlerinin yönlendirmeleriyle yeteneğini keşfederek TRT ve Devlet Opera Balesi sınavlarına katıldı. Şarkı söylemeyi çok seven ve bu alandaki yeteneğini sınavlarda da gösteren Birce, önce TRT Çocuk Korosu'na sonrasında da Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korosuna seçildi.

Müziği çok sevdiğini ve iyi bir sanatçı olmayı istediğini vurgulayan Bayraklılı Birce, "Şarkı söyleyip sahneye çıkmak istiyorum. İyi bir sanatçı olmayı hayal ediyorum. Başkan'ımız Serdar Sandal'a, benim gibi çocukların hayallerine ulaşabilmesi için sunduğu bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sandal ise şunları söyledi:

"Birce gibi yüzlerce çocuğumuza ücretsiz sanat, spor ve kültür kursları düzenliyoruz. Çocuklarımızın başarısı bizim gururumuz oluyor. Onların yeteneklerini keşfetmek, geleceklerine yön vermek bizi mutlu ediyor. Arkadaşlarına ilham olan öğrencimizi kutluyorum. Biz çocuklarımız için tüm imkanlarımızı seferber ederiz. Her zaman onların yanında oluruz. Onların yüzünün gülmesi bizim için her şeye değer."