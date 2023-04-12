Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, Depremzedelerle İftarda Buluştu

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Bayraklı’ya gelen depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Doğançay’daki iftar yemeğine mahalle sakinleri de katıldı. Başkan Sandal, “Yaralarımızı birlikte sardığımız bu süreçte, iftar soframızın bereketini paylaştık” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Bayraklı'ya gelen depremzede vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Doğançay'daki iftar yemeğine mahalle sakinleri de katıldı. Başkan Sandal, "Yaralarımızı birlikte sardığımız bu süreçte, iftar soframızın bereketini paylaştık" dedi.

Doğançay Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeğine, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, muhtar Arzu Nisan ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenerek Bayraklı'ya yerleşen depremzede vatandaşlar katıldı.

Depremzedelerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Sandal, bolluk, bereket ve dayanışma ayı ramazanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bu mübarek ayda iftar soframızı paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Oruçlarınız ve dualarınız kabul olsun" dedi.

Öte yandan, Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan ve 3 çeşit yemekten oluşan iftar paketleri, ramazan ayı boyunca binlerce aileye ulaştırılmaya devam ediyor; dar gelirli ailelere de erzak kolileri dağıtılıyor.