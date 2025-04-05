Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in vahşi infazının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı

Bahar beklenirken yağış geliyor! Valilikten İstanbul için uyarı
Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

İşte Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun cezası

Bayrak Sevgisi Hava Denetiminde Gökyüzüne Yansıdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da bayram tatili süresince polis ve jandarma ekipleri havadan ve karadan trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Denetim sırasında bir kadın, Türk bayrağını açarak helikoptere selam durdu, bu anlar güvenlik güçlerine olan sevgi ve bağlılığı simgeliyor.

Bayrak sevgisi gökyüzüne yansıdı

MUĞLA - Muğla'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde polis ve jandarma ekiplerinin hem karadan hem de havadan trafik denetimleri aralıksız sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi tarafından Muğla'da görevlendirilen polis helikopteri denetim uçuşu sırasında duygulandıran bir an yaşandı.

Bayram tatili boyunca vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Muğla genelinde yoğunlaştırılan trafik denetimlerine havadan da destek veriliyor. 'Uçan Göz' olarak adlandırılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'ya yaz aylarında tahsis edilen denetim helikopter denetim uçuşu gerçekleştirdi.

Ula ilçesi mevkisindeki karayolunda denetim uçuşu gerçekleştiren helikopterin sesini duyan bir kadın vatandaş, bulunduğu kapalı alandan hızla çıkarak Türk bayrağını aldı. Bayrağı iki eliyle açarak havadaki helikoptere gösteren ve selam duran kadın, polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kadının bu anlamlı hareketi, bayrağa, vatana ve güvenlik güçlerine olan sevgi ve bağlılığın bir göstergesi olarak takdir topladı. O anlar, helikopter ekibi tarafından kayda alınarak emniyet arşivine de geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.