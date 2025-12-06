Haberler

Her tepeyi bayrakla süsleyen adam! Lakabıyla dikkat çekiyor

Her tepeyi bayrakla süsleyen adam! Lakabıyla dikkat çekiyor
Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan Feyzullah Coşkun, köyünde gördüğü her tepeye Türk bayrağı dikmesiyle tanınıyor. Bayrak adam lakabıyla bilinen Coşkun, diktiği son bayrağı şehit öğretmenler anısına dalgalandırdı. Her bayrak diktiğinde gurur ve mutluluk yaşadığını belirten Coşkun, "Ömrüm yettiği sürece gördüğüm her tepeye bayrağımızı dikeceğim. Bayrak sevgimden asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan Feyzullah Coşkun, köyünde gördüğü her tepeye Türk bayrağı dikmesiyle tanınıyor.

"Bayrak Adam" lakabıyla bilinen Coşkun, vatan ve bayrak sevgisini yıllardır büyük bir özveriyle sürdürüyor.

KÖYÜN HER TEPESİNİ BAYRAKLA SÜSLÜYOR

15 ile 17 metre uzunluğundaki bayrak direklerini köydeki vatandaşların yardımıyla tepelere taşıyan Coşkun, 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayraklarını bir bir dalgalandırıyor.

"BAYRAK SEVGİMDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Her bayrak diktiğinde gurur ve mutluluk yaşadığını belirten Coşkun, "Ömrüm yettiği sürece gördüğüm her tepeye bayrağımızı dikeceğim. Bayrak sevgimden asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

DİKTTİĞİ SON BAYRAK ŞEHİT ÖĞRETMENLER ANISINA

Diktiği son bayrağı şehit öğretmenler anısına göndere çeken Coşkun, hem kendi mahallesi Bağbaşı'na hem de komşu Pehlivanlı Mahallesi'ne birçok bayrak kazandırdı. Köylüler de onun bu vatansever davranışından büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Bayrak sevgisini hayatının merkezine koyan Feyzullah Coşkun'un örnek davranışı, yörede takdirle karşılanıyor.

