Bayırköy'de yüzme ve futbol kursu ön kayıtları başladı - Haberler

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Bayırköy'de yüzme ve futbol kursu ön kayıtları başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bayırköy'de yüzme ve futbol kursu ön kayıtları başladı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, açtıkları yüzme ve futbol kursları başvurularının başladığını ifade etti.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, açtıkları yüzme ve futbol kursları başvurularının başladığını ifade etti.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi okulların tatile girmesiyle çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri adına çeşitli etkinlikler yapıyor. Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bu etkinlikler çerçevesinde yüzme ve futbol yaz kurslarının açıldığını ifade ederek, "Kurslarımız için ön başvurular belediyemizde alınmaya başlanmıştır. Kurslarımız ücretsiz olup, 8-14 yaş aralığındaki çocuklarımız kayıt için başvurabilirler" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yaman Bayırköy Futbol Yerel Haberler

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