Bayındır'da üreticilere zeytin fidanı desteği

İzmir'in Bayındır ilçesinde, üreticilere yönelik destekler kapsamında zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, üreticilere yönelik destekler kapsamında zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Bayındır Ziraat Odası Başkanı Mehmet Gelir, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda temin edilen zeytin fidanlarının çiftçilere teslim edildiğini açıkladı.

Bayındır Ziraat Odası Başkanı Mehmet Gelir, yaptığı açıklamada, tarımsal üretimi desteklemeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda zeytin fidanı taleplerini yerine getirerek çiftçilerimize ulaştırdık" dedi.

Çiftçilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Gelir, toprağa değer katan ve üretime katkı sağlayan her adımda desteklerini sürdüreceklerini ifade etti. Bereketli bir gelecek için çalışmaların devam edeceğini belirten Gelir, üreticilerle iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini dile getirdi.

Bayındır Ziraat Odası'nın, üreticilerin taleplerine kulak vererek hizmet etmeye devam edeceğini kaydeden Gelir, "Birlikte üretmeye, birlikte büyümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
