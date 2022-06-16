Bayburtlu esnafın sorunları ele alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayburtlu esnafın sorunları ele alındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bayburtlu esnafın sorunları ele alındı

BAYBURT (İHA) – Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile bir araya geldi.

BAYBURT (İHA) – Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile bir araya geldi. Esnafın sorun ve talepler görüşülerek çözüm önerileri ele alındı.

Gençosman Mahallesi Alperen Sokak üzerinde bulunan ESOB'a gelişinde Vali Epcim, Başkan Mevlütoğulları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Epcim, Başkan Mevlütoğulları'nın makamında yeni yönetimle bir araya geldi.

Burada Mevlütoğulları ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, tebriklerini bildirdi. Başkan Mevlütoğulları ve yönetimiyle bir süre bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, hayata geçirilmesi planlanan projeler ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnafların sorun ve taleplerinin de görüşüldüğü ziyarette çözüm önerileri ele alındı.

Görüşmenin ardından Başkan Mevlütoğulları ile yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, başarı dileklerini yineledi.

Mevlütoğulları ise ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ettiği Vali Epcim'e teşekkürlerini bildirirken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile yönetim kurulu üyelerinin Vali Cüneyt Epcim'e, "Ahi Sancağı" takdimiyle görüşme sona erdi. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cüneyt Epcim Bayburt Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title