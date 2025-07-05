Bayburt Valisi Eldivan, Suludere Köyü Sakinleriyle Buluştu

Bayburt Valisi Eldivan, Suludere Köyü Sakinleriyle Buluştu
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aydıntepe ilçesi Suludere köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi ve taleplerini not aldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aydıntepe ilçesine bağlı Suludere köyü sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vali Eldivan, köy meydanında toplanan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Köy sakinleri su, yol, altyapı ve tarım destekleri gibi konulardaki beklentilerini doğrudan Vali Eldivan'a iletme fırsatı buldu. Vali Eldivan da iletilen her talebi not alarak, ilgili kurum müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Köy ziyaretinde Vali Eldivan'a, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ve ilgili kurum amirleri eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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