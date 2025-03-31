Bayburt Valisi Eldivan'dan Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyareti
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, bayramda görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde bayramda görevi başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Vali Eldivan, mesai mefhumu gözetmeksizin üstün vazife bilinci ile görev yapan tüm personelin bayramını kutlarken çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel