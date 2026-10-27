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Bayburt Valisi Eldivan başkanlığında 112 Acil Çağrı toplantısı yapıldı

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Bayburt Valisi Eldivan başkanlığında 112 Acil Çağrı toplantısı yapıldı
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Bayburt Valisi Eldivan başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda 1 Ocak-1 Ekim 2026 istatistikleri, personel durumu ve koordinasyon çalışmaları ele alındı; Eldivan, 112 çalışanlarını ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, 112 Acil Çağrı Merkezleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 1 Ocak-1 Ekim 2026 tarihleri arasındaki istatistiksel veriler, personel durumu ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezinin kadro ve personel durumu değerlendirilirken, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Merkez Koordinasyon Komisyonu kararları doğrultusunda yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Toplantının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret eden Vali Eldivan, görevli personelle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eldivan, personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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