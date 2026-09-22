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Bayburt Valisi Eldivan, 19 Eylül'de Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti

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Bayburt Valisi Eldivan, 19 Eylül'de Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs gazileri Rahmi Karabulutoğlu ve Tahir Ayengin'i evlerinde ziyaret etti. Gazilerle sohbet edilirken Vali Eldivan, devletin ve milletin gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs gazileri Rahmi Karabulutoğlu ve Tahir Ayengin'i evlerinde ziyaret etti.

Gazilerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, gazilerin gününü kutlayarak sağlık, huzur ve esenlik dileklerini iletti. Gazilerin yaşadığı süreçler ve talepleri hakkında sohbet edilirken, Vali Eldivan devletin ve milletin gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

Vali Eldivan'a Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydoğan Karasu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ile İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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