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Bayburt Valiliği ve Başsavcılık, yükümlüler için kamuya yararlı iş protokolü imzaladı

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Bayburt Valiliği ve Başsavcılık, yükümlüler için kamuya yararlı iş protokolü imzaladı
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Bayburt Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasına yönelik protokol imzalandı. Protokolle yükümlüler, kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım gibi işlerde görev alabilecek.

Bayburt Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, yükümlülerin kamuya yararlı işlerde çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü, Vali Mustafa Eldivan ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan kişiler, kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve benzeri çalışmalarda görev alabilecek.

Uygulamayla yükümlülerin toplum yararına yapılan çalışmalara katılması ve kamu hizmetlerine katkı sağlaması sağlanacak. Çalışmalar, ilgili kurumlarla yapılacak iş birliği çerçevesinde yürütülecek.

Protokolle yükümlülerin sorumluluk üstlenerek kamu yararına çalışmalarda yer almaları ve toplumsal hayata daha aktif şekilde katılmaları için kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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