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Bayburt Üniversitesi ve İl Tarım Müdürlüğü MYO öğrencilerine protokol imzaladı

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Bayburt Üniversitesi ve İl Tarım Müdürlüğü MYO öğrencilerine protokol imzaladı
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi, Demirözü MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri için iş birliği protokolü imzaladı. Öğrenciler saha çalışmalarıyla hayvan sağlığı, aşılama ve kayıt işlemlerinde deneyim kazanacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi arasında, Demirözü Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında öğrenciler, teorik bilgilerini saha çalışmalarıyla pekiştirerek mesleki deneyim kazanacak. Hayvan hastalıklarıyla mücadele, aşılama, hayvan sağlığı ve kayıt işlemleri gibi konularda uygulamalara katılacak öğrenciler, yetiştiricilere sunulan hizmetleri de yakından tanıma fırsatı bulacak.

İş birliğiyle öğrencilerin mesleki yetkinliklerini geliştirmeleri ve mezuniyet sonrasında çalışma hayatına daha donanımlı başlamaları desteklenecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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