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Bayburt Uluslararası Dede Korkut Şölenleri'nde At Çarpışması

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Bayburt Uluslararası Dede Korkut 28. Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında düzenlenen Bey Böyrek Cirit müsabakasında, ikinci yarıda iki at birbiriyle çarpıştı. Korku dolu anlar yaşandı.

Bayburt Uluslararası Dede Korkut 28. Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bey Böyrek Cirit müsabakası düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan dostluk maçının ikinci yarısında iki at birbiriyle çarpıştı, korku dolu anlar yaşandı.

Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Bayburt Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabaka, oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Dede Korkut'a özel icra edilen müsabakada kazanan dostluk olurken 2 devre şeklinde oynanan karşılaşmada aksilik yaşandı, atlar çarpıştı. Kazada Cafer Yurtsever ile Kadir Köprücü isimli sporcuların atları ikinci yarıda maç esnasında birbirine çarptılar. Atıyla birlikte yere düşen Yurtsever, düştüğü yerden kalkarak atına müdahale etti. Bir süre yerde kalan at müsabakayı izleyemeye gelenleri ve sahibini korkuttu. Eyerin açılmasıyla yerde baygın şekilde yatan at kendine gelirken, maça kalınan yerden devam edildi, maç tamamlandı.

Keyifli bir maç izlediklerini, maçın ortalarına doğru atların çarpışmasıyla keyiflerinin kaçtığını belirten ciritçi Şahin Köprücü, "Dede Korkut Şölenlerinin bugün 3'üncü günü ve son günü. Güzel bir maç oynandı, güzel bir müsabaka oldu. Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Dede Korkut Atlı Spor Kulübü arasında güzel bir maç oldu. Ufak tefek sıkıntılar oldu, at çarpışması oldu ama çok şükür kimse zarar görmedi. Maçı izlemeye gelen seyircilerimize de çok çok teşekkür ederiz. Güzel bir müsabaka oldu, inşallah seneye daha güzelini yapacağız" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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