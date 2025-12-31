Haberler

Bayburt'tan umre yolcuları dualarla uğurlandı

Bayburt'tan umre yolcuları dualarla uğurlandı
Güncelleme:
Bayburt'tan umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşlar, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı. Törende İl Müftüsü tarafından dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Umre ibadetini yerine getirmek üzere Bayburt'tan yola çıkan vatandaşlar, düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Bayburt İl Müftülüğü önünde gerçekleştirilen uğurlama programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından yapılan duanın ardından umreciler, yakınlarının duaları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
