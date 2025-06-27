Bayburt'ta Yetim Çocuklar İçin Piknik Programı Düzenlendi

Bayburt'ta Yetim Çocuklar İçin Piknik Programı Düzenlendi
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Bayburt İl Müftülüğü, 'Bayburt Yetimine Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında yetim çocuklar ve aileleri için bir piknik etkinliği düzenledi. İl Müftüsü Bayram Danacı, çocuklarla tanışarak karne hediyesi takdim etti ve onların oyunlarına katılarak eğlenceli anlar geçirdi.

Bayburt İl Müftülüğünce yetim çocuklar ve ailelerine yönelik piknik programı düzenledi. 'Bayburt Yetimine Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların yüzleri güldü.

Piknik programında yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen İl Müftüsü Bayram Danacı, çocuklarla tek tek tanışarak karne hediyesi takdim etti. Çocukların sevinçlerine ortak olan Danacı, geleceğin teminatı olan çocuklarla yakından ilgilenerek, oyunlarına katıldı.

Programda, çocuklar çeşitli oyunlarla doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Geleneksel çocuk oyunlarıyla neşeli anlar yaşayan minikler, unutulmaz bir gün geçirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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