Haberler

Yapımı devam eden Aydıntepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde sona gelindi

Yapımı devam eden Aydıntepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde sona gelindi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydıntepe ilçesinde yapımı devam eden yeni halk kütüphanesi binasındaki çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Kaymakam Ertuğrul Bayram, inşaat alanında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı devam eden İlçe Halk Kütüphanesi binasındaki çalışmalarda sona gelindi. Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, kütüphane binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydıntepe'nin kültürel ve eğitim hayatına önemli bir katkı sağlaması beklenen yeni halk kütüphanesi binasındaki inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Kaymakam Bayram, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni kütüphane binasındaki çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat alanını gezen Kaymakam Bayram, çalışmaların son durumu, iç tefrişat ve çevre düzenlemesi hakkında Kütüphane Müdürü Şeyma Akbaş'tan ve yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Kısa sürede hizmete alınacak yeni kütüphane binasında çalışmaların titizlikle sürdüğü öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti

200'den fazla şubesi vardı! Dev pizza zinciri iflas etti
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
title