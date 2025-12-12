Yapımı devam eden Aydıntepe İlçe Halk Kütüphanesi'nde sona gelindi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yapımı devam eden İlçe Halk Kütüphanesi binasındaki çalışmalarda sona gelindi. Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, kütüphane binasında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydıntepe'nin kültürel ve eğitim hayatına önemli bir katkı sağlaması beklenen yeni halk kütüphanesi binasındaki inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Kaymakam Bayram, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni kütüphane binasındaki çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat alanını gezen Kaymakam Bayram, çalışmaların son durumu, iç tefrişat ve çevre düzenlemesi hakkında Kütüphane Müdürü Şeyma Akbaş'tan ve yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Kısa sürede hizmete alınacak yeni kütüphane binasında çalışmaların titizlikle sürdüğü öğrenildi. - BAYBURT