Bayburt'ta Yaşlı Kadın Umre İçin Biriktirdiği Parayı Mehmetçik Vakfı'na Bağışladı

Bayburt'ta yaşlı kadın Umre için biriktirdiği parayı TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Umre ziyareti için biriktirdiği parayı TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan kadını makamında ağırladı.

Vali Eldivan, vatan sevgisiyle dolu Bayburtlu teyzemizin bu anlamlı ve örnek davranışına tanık olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle dedi:

"Hayalini kurduğu Umre yolculuğu için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayarak askerlerimize destek olan kıymetli teyzemiz, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Teyzemizin bu yüce gönüllülüğünü tebrik ediyor, ellerinden öpüyorum." - BAYBURT