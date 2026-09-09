Bayburt’ta vatandaşlara sağlıklı yaşam için ’hareket’ çağrısı
Bayburt’ta, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında ’Her Gün Halk Sağlığı-Bedenini Dinle, Harekete Geç’ temalı stant etkinliği düzenlendi.
Bayburt'ta, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Her Gün Halk Sağlığı-Bedenini Dinle, Harekete Geç' temalı stant etkinliği düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlara sağlıklı beslenme, tuz tüketiminin azaltılması, fiziksel aktivite ve obeziteyle mücadele konularında bilgi aktarıldı.
Çalışmada vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılırken, 'Hareket Yaşını Öğren' kampanyası çerçevesinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Denge testi, el dinamometresiyle kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testiyle vatandaşların fiziksel durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Uygulamalar sonucunda desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen vatandaşlar, danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyen ve fizyoterapistlerine yönlendirildi.
Etkinlikte ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük hayata kazandırılması, düzenli fiziksel aktivitenin artırılması ve obeziteyle mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik broşürler dağıtıldı.