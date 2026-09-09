Haberler

Bayburt’ta vatandaşlara sağlıklı yaşam için ’hareket’ çağrısı

Bayburt’ta vatandaşlara sağlıklı yaşam için ’hareket’ çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt’ta, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında ’Her Gün Halk Sağlığı-Bedenini Dinle, Harekete Geç’ temalı stant etkinliği düzenlendi.

Bayburt'ta, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Her Gün Halk Sağlığı-Bedenini Dinle, Harekete Geç' temalı stant etkinliği düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlara sağlıklı beslenme, tuz tüketiminin azaltılması, fiziksel aktivite ve obeziteyle mücadele konularında bilgi aktarıldı.

Çalışmada vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılırken, 'Hareket Yaşını Öğren' kampanyası çerçevesinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Denge testi, el dinamometresiyle kavrama kuvveti ölçümü ve otur-kalk testiyle vatandaşların fiziksel durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Uygulamalar sonucunda desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenen vatandaşlar, danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için Sağlıklı Hayat Merkezi diyetisyen ve fizyoterapistlerine yönlendirildi.

Etkinlikte ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının günlük hayata kazandırılması, düzenli fiziksel aktivitenin artırılması ve obeziteyle mücadele konusunda farkındalık oluşturulmasına yönelik broşürler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümünde 15 yıl sonra mezarı açılacak

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde taşları yerinden oynatacak karar
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbre tersine döndü! Yeni Parti'ye geçen 6 vekil CHP'ye dönmek istiyor

İbre tersine döndü! Özgür Özel'i yıkacak gelişme
Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma

Funda'yı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma
Bu ne hal ilkay? Taraftarlar deli oldu

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz
ABD kan kaybediyor! İran'la savaşta yaralanan Amerikan askeri sayısı arttı

Savaşta yaralanan Amerikan askeri sayısı arttı! Ölü sayısı da az değil
Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si ekranlara geri döndü! Görenler tanıyamadı
Polise alkollü olduğunu itiraf etti! Ceza yemeyince 'kurtuldum' diye sevindi

Polise alkollü olduğunu itiraf etti, ceza yemeyince de...

MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar! Bu kez rakibi insan değil

Dövüşeceği canlıyı duyanlar "Sen kafayı mı yedin?" diyor