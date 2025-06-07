Bayburt'ta Vatandaş Dağ Keçilerini Uyardı

Bayburt'ta Vatandaş Dağ Keçilerini Uyardı
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Bayburt'ta yaşayan İhsan Karaaslan, Üzengili köyü yakınlarında yolda karşılaştığı dağ keçilerini cep telefonuyla kaydederken, onlara 'Aşağı inmeyin, düşersiniz' diyerek yol tarifi yaptı. Hem komik hem de samimi anların yaşandığı bu olay, izleyenleri güldürdü.

Bayburt'ta bir vatandaş, Üzengili köyü yakınlarında rastladığı dağ keçilerine uzaktan seslenerek, yol tarif etti. O anları kayda alan vatandaş, dağ yamacındaki keçileri "Aşağı inmeyin, düşersiniz" diyerek uyardı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Bayram tatilini köyünde geçirmek isteyen İhsan Karaaslan isimli vatandaş, Üzengili köyüne doğru seyir halindeyken yol kenarında 2 dağ keçisine rastladı. Dağlık alanda denk geldiği keçilerin usta bir tırmanıcı edasıyla tırmandığına şahit olan Karaaslan, gördüğü manzara karşısında etkilendi, aracından inerek cep telefonuyla dağ keçilerini görüntülemek istedi. Karaaslan'ın "Nereye gidiyorsunuz" demesi üzerine ürken keçiler, bir süre Karaaslan'ı uzaktan izledi. Karaaslan, oldukları yerden kıpırdamayan keçileri "Gelin buraya, gelin. Haydi haydi, gelin bakalım" diyerek yanına çağırmaya çalıştı. Yolda herhangi bir aracın çarpmaması için keçilerin yola inmesini engelleyen Karaaslan, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçilerini uyarmayı da ihmal etmedi. Karaaslan, geldikleri yöne doğru tekrar ilerleyen dağ keçilerini "Haydi gidin buralarda fazla dolanmayın" sözleriyle uyardı. İlk defa dağ keçisine rastlayan Karaaslan'ın çektiği görüntüler, komik ve samimi anlara sahne oldu. Keçiler ise daha sonra dağ eteklerinin tersi yönüne ilerleyerek, gözden kayboldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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