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Bayburt'ta üniversite öğrencilerine dijital şiddet ve 6284 sayılı kanun anlatıldı

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Bayburt'ta üniversite öğrencilerine dijital şiddet ve 6284 sayılı kanun anlatıldı
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, üniversite öğrencilerine 'Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler' eğitimi düzenledi. ŞÖNİM personeli Merve Sosyal Kılıç'ın verdiği eğitimde kadına yönelik şiddetin türleri, işaretleri, dijital riskler ve 6284 sayılı kanun anlatıldı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler' eğitimi düzenlendi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personeli Merve Sosyal Kılıç tarafından verilen eğitim, Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğitimde, kadına yönelik şiddetin tanımı, yaygınlığı ve türleri, şiddetin işaretleri ile ilişkilerde kalıp yargılar ele alındı. Öğrencilere ayrıca dijital şiddet konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla dijital ortamda karşılaşılabilecek riskler, bu risklere karşı alınabilecek önlemler ve dijital farkındalığı artırmaya yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi verildi.

Programda, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli yasal düzenlemeler arasında yer alan 6284 sayılı kanun hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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