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Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Umre Ödüllü Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda Bayburt'ta dereceye giren lise ve üniversite öğrencilerine ödülleri takdim edildi. Lise birincisi Dilara Varlı, üniversite birincisi Aslıhan Arslan umre ödülü kazandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda Bayburt'ta dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İl Müftülüğünde düzenlenen programda, İl Müftüsü Bayram Danacı yarışmada başarılı olan öğrencilere ödüllerini takdim etti. Yarışmada lise kategorisinde birinci ve ikinci olan öğrenciler ile üniversite kategorisinde birinci olan öğrenci umre ödülü kazandı.

Sonuçlara göre lise kategorisinde Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Dilara Varlı birinci oldu. Türkiye genelinde 116'ncı sırada yer alan Varlı'yı, aynı okuldan Gülsüm Şahin ikinci, Kader Ayata ise üçüncü olarak takip etti.

Üniversite kategorisinde Atatürk Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Aslıhan Arslan birinci, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mansur Kolay ikinci, aynı fakülteden Sıla Nur İşleyen üçüncü oldu.

Yarışmada üniversite kategorisinde ikinci olan öğrenciye çeyrek altın, lise ve üniversite kategorilerinde üçüncü olan öğrencilere ise gram altın verildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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