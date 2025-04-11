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Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
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Bayburt'un Demirözü ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen törenle Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Kaymakam Yasin Şahin, emniyet mensuplarına başarılar dileyerek, şehit ve gazileri andı.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk bırakma töreni düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli Kaymakam Yasin Şahin'i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Kaymakam Yasin Şahin, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, "Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevi başında olan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına başarılar diliyor. Aziz vatanımızın bütünlüğünü ve huzurunu, milletimizin bağımsızlığını temin yolunda görev ifa ederken şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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