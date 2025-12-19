Haberler

Bayburt TRSM'de moral ve motivasyon etkinliği

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, hizmet alan vatandaşlara yönelik doğum günü kutlaması ile moral ve motivasyon etkinliği düzenledi. Etkinlikte doğum günü pastası kesildi ve müzik programı gerçekleştirildi.

Bayburt Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) tarafından merkezden hizmet alan vatandaşlara yönelik moral ve motivasyon amaçlı etkinlik düzenlendi. Program kapsamında doğum günü olan vatandaşlara sürpriz kutlama yapıldı.

Etkinlikte, hizmet kullanıcılarıyla birlikte doğum günü pastası kesildi ardından ney eşliğinde müzik programı gerçekleştirildi. Etkinliğin, hizmet alan bireylerin moral ve motivasyonlarını desteklemeye yönelik olduğu ifade edildi. Bireylerin sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği etkinlikte, hizmet kullanıcıları keyifli vakit geçirdi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi bünyesinde benzer etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
