Bayburt'ta Tarımsal Bilgilendirme Projesi Devam Ediyor

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayata geçirdiği 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesi kapsamında köy ziyaretlerini sürdürüyor. Üreticilerle yapılan buluşmalarda, tarımsal planlama ve destekler hakkında bilgi veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile teknik personeller, proje çerçevesinde Gez, Heybetepe, Örence, Demirkaş ve Sığırcı köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilere; Tarımsal üretim planlaması, Genel Tarım Sayımı, Yeni Destek Modelleri ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Üreticilerin görüş, talep ve önerilerini yerinde dinleyen ekipler, tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların sahada devam ettiğini belirtti. Üreticilerle birebir iletişimin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - BAYBURT