Haberler

Bayburt'ta Tarımsal Bilgilendirme Projesi Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesiyle köylere ulaşarak üreticilere tarımsal planlama ve destekler hakkında bilgi veriyor. Proje kapsamında yapılan ziyaretlerde, üreticilerin talepleri dinleniyor ve sürdürülebilir tarım için bilgilendirmeler yapılıyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayata geçirdiği 'Köylerde Buluşuyoruz, Tarımı Konuşuyoruz' projesi kapsamında köy ziyaretlerini sürdürüyor. Üreticilerle yapılan buluşmalarda, tarımsal planlama ve destekler hakkında bilgi veriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile teknik personeller, proje çerçevesinde Gez, Heybetepe, Örence, Demirkaş ve Sığırcı köylerinde üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilere; Tarımsal üretim planlaması, Genel Tarım Sayımı, Yeni Destek Modelleri ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Üreticilerin görüş, talep ve önerilerini yerinde dinleyen ekipler, tarımsal üretimde verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların sahada devam ettiğini belirtti. Üreticilerle birebir iletişimin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca sen artık bir şehit babasısın

Uçak kazasında şehit olan askerimizin babasına acı haberi böyle verdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı

Sydney Sweeney film için aldığı kiloları verdi, zayıflama sırrını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.