Bayburt'ta tarım, orman ve insan temalı fotoğraf sergisi açıldı
15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında ziyarete açıldı.
Tarım, orman ve insan temasını yansıtan fotoğrafların yer aldığı sergide, yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Sergide, doğa, üretim, kırsal yaşam, tarımsal faaliyetler ve insan emeğini konu alan fotoğraflar yer aldı.
Vatandaşların ziyaretine açık olan sergi, 30 Nisan'a kadar gezilebilecek. - BAYBURT
