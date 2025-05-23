Bayburt'ta Sürdürülebilir Turizm İçin 9 Ülkeden Gençlik Çalışanları Toplandı

9 ülkeden 28 gençlik çalışanı, Erasmus kapsamında gerçekleştirilen proje kapsamında Bayburt'ta toplanarak, sürdürülebilir ve çevre dostu turizmin yaygınlaştırılması amacıyla çalışma yürüttü.

16-24 Mayıs tarihleri arasında Türkiye, İtalya, Letonya, Polonya, İspanya, Litvanya, Romanya, Makedonya ve Yunanistan'dan 28 gençlik çalışanı Bayburt'ta buluştu. Aslandağı Vilayet Ormanı'nda gerçekleştirilen kursun 7'nci gününde sürdürülebilir ve çevre dostu turizmin yaygınlaştırılması gündeme getirildi. Bayburt'ta icra edilen eğitim kursu ile eko turizmin bilinirliği artacak, genç girişimciler desteklenecek, uluslararası iş birlikleri kurulacak, Bayburt'un turizm potansiyeli dünyaya tanıtılacak. Erasmus çerçevesinde gerçekleştirilen bu proje, gençlik çalışanlarını, girişimciliği ve doğa dostu turizmi bir araya getiriyor. - BAYBURT