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Bayburt'ta Sıcak Havada Fırıncılar Yoğun Mesai Harcıyor

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Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde 200 derece ateş başında ekmek pişiren fırıncı esnafı, vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Bayburt'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde 200 derece ateş başında ekmek pişiren fırıncı esnafı, vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

Sıcak havada ateş başında vatandaşın ekmek, pide, poğaça, simit ihtiyacını giderme gayreti içerisinde olan fırıncılar, gündüz saatlerinde 30 derece havada, yaklaşık 200 derecede yanan fırının karşısında kolları sıvayarak işe koyuluyorlar.

Yaz aylarında ocağın karşısında durmanın bir hayli zor olduğunu söyleyen fırıncı esnafından Bünyamin Pala, "Yıllardır yaptığımız iş, bir yerde bu duruma alışkınız ama yine de bu aylarda ocağın karşısında durmak bizleri çok zorluyor. Ateşin karşısında durup susamak pek mümkün değil, litre litre su tüketiyoruz, yine de sıcağa kar etmiyor" dedi.

Bayburt'ta havaların Batı ve Güneydoğu illerine göre daha serin olduğunu ifade eden Pala, "Buna da şükürler olsun, burası 30 dereceyse, İzmir, İstanbul, Adana, Mersin gibi illerde hava 40-50 derece. Orada ekmek pişiren ustalara da Allah kolaylık versin" diyerek konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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