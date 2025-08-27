Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Sürüyor

Hayvan sağlığı ve refahı için yürütülen sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası, Bayburt merkez ve ilçelerinde il-ilçe müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından devam ettiriliyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında, Bayburt merkez ve ilçelerde çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülüyor.

Kampanya öncesinde tamamlanan hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından veteriner hekimler büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşılarını uyguluyor.

Aşılama faaliyetleri, yetiştiricilerin ekonomik kayıplar yaşamaması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla il genelinde aralıksız sürüyor.

Şap hastalığının engellenmesiyle, hem hayvan sağlığı korunuyor hem de ülke hayvancılığının sürdürülebilirliği sağlanıyor. - BAYBURT