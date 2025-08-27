Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Sürüyor

Bayburt'ta Şap Aşılama Kampanyası Sürüyor
Bayburt merkez ve ilçelerinde, hayvan sağlığı ve refahı için şap aşılama kampanyası veteriner hekimler tarafından devam ettiriliyor. Yetiştiricilerin ekonomik kayıplar yaşamaması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi hedefleniyor.

Hayvan sağlığı ve refahı için yürütülen sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası, Bayburt merkez ve ilçelerinde il-ilçe müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından devam ettiriliyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası kapsamında, Bayburt merkez ve ilçelerde çalışmalar yoğun bir şekilde yürütülüyor.

Kampanya öncesinde tamamlanan hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin ardından veteriner hekimler büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşılarını uyguluyor.

Aşılama faaliyetleri, yetiştiricilerin ekonomik kayıplar yaşamaması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla il genelinde aralıksız sürüyor.

Şap hastalığının engellenmesiyle, hem hayvan sağlığı korunuyor hem de ülke hayvancılığının sürdürülebilirliği sağlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
