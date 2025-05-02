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Bayburt'ta Sağanak Yağış Etkili Oluyor

Bayburt'ta Sağanak Yağış Etkili Oluyor
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Bayburt kent merkezinde sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış, vatandaşları çay evlerine sığınmaya zorladı. Meteoroloji, bölge için ani sel, su baskını ve fırtına uyarısında bulundu.

Bayburt'ta sağanak yağış etkili oluyor

BAYBURT - Bayburt kent merkezinde sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Bayburt'ta, aralıklarla yağmur yağıyor. Havanın bir açtığı, bir kapandığı kentte vatandaşlar çay evlerine koşturarak, yağmurdan korunmaya çalıştı. Top oynamaya çıkan bazı çocukların top keyfi ise yağmurun başlamasıyla yarıda kaldı. Aniden bastıran yağmur karşısında mazgallarda su birikintileri de oluştu. Bununla birlikte Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ani sel, su baskını, fırtına ve rüzgara karşı uyarıda bulunan meteorolojinin açıklamasında "Yapılan son değerlendirmelere göre Cuma günü ülkemizin doğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Erzurum, Erzincan (Tercan, Üzümlü, Çayırlı), Bayburt (Güney Doğusu) ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağış anında görülmesi muhtemelen ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, evlerin çatılarını uçurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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