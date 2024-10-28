Bayburt'ta Protokol Yönetimi Eğitimi Düzenlendi

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, Prof. Dr. Hayriye Şengün tarafından 'Protokol Yönetimi' konulu eğitim verilerek, kurum çalışanları protokol kuralları hakkında bilgilendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, kamu yönetiminde uyulması gereken protokol kuralları anlatıldı. Şengün, her ülkede, devlet ve kamu kurumlarını temsil eden kişilerin yer aldığı bir protokol listesinin bulunduğunu aktardı. Toplum hayatında olduğu gibi resmi ilişkilerde de uyulması gereken kurallardan bahseden Şengün, nezaket ve görgü kullarına değinerek, toplantıda, törende, ziyarette yapılması gerekenler konusunda bir sunum yaptı. Protokol kurallarının resmi ilişkilerde son derece önemli olduğunu söyleyen Şengün, gelen soruları da yanıtlayarak eğitimi tamamladı.

Eğitime, İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, şube müdürleri ve personeller katıldı. - BAYBURT