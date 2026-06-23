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Bayburt'ta sosyal hizmet çalışanlarına mahremiyet eğitimi verildi

Bayburt'ta sosyal hizmet çalışanlarına mahremiyet eğitimi verildi
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Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, yıllık eğitim planı kapsamında personeline 'Kişisel Mahremiyet' konulu eğitim düzenledi. Eğitimde mahremiyet bilinci ve kişisel sınırların korunması ele alındı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik yıllık eğitim planı kapsamında 'Kişisel Mahremiyet' konulu eğitim düzenlendi.

Kurum personeline verilen eğitimde, Arş. Gör. İbrahim Erdoğan Yayla tarafından kişisel mahremiyet konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, hizmet süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, kişisel sınırların korunması ve mahremiyet bilincinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Eğitim ile personelin mesleki farkındalığının artırılması ve hizmet sunumunda mahremiyet hassasiyetinin gözetilmesi amaçlandı.

Eğitim, katılımcıların konuya ilişkin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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