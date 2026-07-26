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Bayburt’ta örtü altı üretim çalışmaları yerinde incelendi

Bayburt’ta örtü altı üretim çalışmaları yerinde incelendi
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce örtü altı üretimin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Üzengili köyünde sera üretimi yapan üretici İhsan Karaaslan’ın işletmesinde incelemelerde bulunuldu.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce örtü altı üretimin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Üzengili köyünde sera üretimi yapan üretici İhsan Karaaslan'ın işletmesinde incelemelerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, serada yürütülen üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek üretim süreci hakkında Karaaslan'dan bilgi aldı.

İncelemelerde örtü altı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin artırılması ve üreticilerin tarımsal desteklerden daha etkin yararlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Köse ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığınca üreticilere sunulan destekler hakkında bilgi vererek, üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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