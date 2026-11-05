Bayburt'ta öğrencilere SİBERAY siber güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bayburt'ta üniversite öğrencilerine SİBERAY programı kapsamında siber güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin verdiği eğitimler, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlendi. Eğitimlerde, güvenli internet kullanımı, oltalama yöntemleri, bilişim suçları, dijital dolandırıcılık ve dijital bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı.

Eğitimde ayrıca kişisel bilgilerin korunması, sanal ortamda bahis ve kumarın riskleri ile bilgi kirliliğine karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

Eğitimlerle öğrencilerin dijital ortamdaki tehditleri tanıması, kişisel güvenliklerini korumaya yönelik önlemleri öğrenmesi ve internet kullanımında daha bilinçli hareket etmesi konusunda farkındalık kazanmaları sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı